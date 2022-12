Bẫy cá độ online "hút tiền" người chơi mùa World Cup

Ngày 9/12, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022 do Cao Nguyễn Thiên Hữu cầm đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp đơn vị liên quan, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc trực tuyến, mạng xã hội và các trò chơi trực tuyến trái phép khác; theo dõi hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, nhằm xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện tội phạm cờ bạc lợi dụng chung cư, khu dân cư cao cấp, các cơ sở kinh doanh có điều kiện (cơ sở kinh doanh Internet, quán cà phê, cho thuê mặt bằng, trụ sở, cơ quan, dịch vụ lưu trú, căn hộ cho thuê...) để sử dụng làm nơi đặt máy chủ, hệ thống máy tính, điều hành và hoạt động cờ bạc, lợi dụng để hình thành các tụ điểm cá độ bóng đá…

Qua chủ động đấu tranh, phòng chống tội phạm, Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn. Mới đây, ngày 9/12, Công an TPHCM đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022 do Cao Nguyễn Thiên Hữu (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu, bắt giữ 15 người ở TPHCM, Bình Dương, Tiền Giang. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trong việc đòi nợ các "con bạc" vay tiền trong đường dây cá độ...

Pháp luật đã đủ sức răn đe?

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu (Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam), sự phát triển công nghệ thông tin và phổ biến của không gian mạng, xuất hiện nhiều chiêu trò tổ chức cá độ bóng đá online, hậu quả khó lường. Nhiều đường dây cá độ bóng đá thay đổi cách thức hoạt động, chuyển địa bàn tới khu vực nông thôn, miền núi nhằm tránh sự chú ý, đối phó với công an.

Quy mô tổ chức ngày càng lớn với lượng giao dịch từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi ngày và thủ đoạn hoạt động tinh vi. Các đường dây đều được tổ chức trên mạng Internet (các web cá độ), mạng xã hội, người chơi chỉ việc sử dụng điện thoại để thực hiện.

Một trang web phân tích thắng thua, tỉ lệ cược trận đấu giữa Argentina và Croatia (Ảnh: Diệp Phan).

Nhiều trang cá độ quảng cáo chỉ áp dụng hình thức ăn chơi vui vẻ, sử dụng tiền ảo không có giá trị quy đổi nhưng lại buộc người tham gia phải kết nối tài khoản ngân hàng. Một vài ván đầu thì không có sự thay đổi, vẫn sử dụng tiền ảo của chương trình, thế nhưng những lần sau lại thấy ngân hàng thông báo trừ tiền với số tiền lên đến cả trăm triệu hoặc cả tỷ đồng.

Đây không chỉ là hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép mà còn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây nguy hiểm trong xã hội. Người dân phải được cảnh báo và nhận thức rõ hệ lụy nguy hiểm của các hình thức cá độ bóng đá.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Nếu có hành vi tổ chức cá cược ăn tiền sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng, áp dụng nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

Khi xem xét mức phạt và mức án hình sự đối với các cá nhân tham gia và những người tổ chức cá độ bóng đá online, có thể thấy số tiền được sử dụng trong hoạt động cá độ hơn 5 triệu đồng thì hành vi đó có yếu tố cấu thành tội phạm và bị xem xét xử lý hình sự. Giá trị vật giá và độ nóng của World Cup, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể bị truy cứu hình sự. Đặc biệt, hình thức cá độ online là tình tiết tăng nặng, người phạm tội sẽ bị truy cứu khung cao nhất của tội danh, từ 3-7 năm tù cho người tham gia cá độ và từ 5-10 năm tù cho người tổ chức cá độ online.

Một trang web ra mức cược 1 ăn 31 cho tỉ số 3-2 trận Croatia và Morocco (Ảnh: Hoàng Thuận).

Như vậy, mức phạt đối với cá độ bóng đá online không hề nhẹ, việc tình trạng cá độ online vẫn liên tục dai dẳng, xóa bỏ cái này mọc lên cái khác là do các cá nhân, tổ chức thực hiện vẫn chưa nhận thức rõ được hành vi của mình và cố tình thực hiện, thu lợi bất chính. Người tham gia thì chưa nắm rõ quy định pháp luật hoặc cố tình "đâm đầu" vào cách thức kiếm tiền nhanh. Cơ quan chức năng khó có thể tác động trực tiếp đến phạm vi tinh thần, trước mắt chỉ có thể thực hiện triệt để hoạt động rà soát, xử lý, ngăn chặn cá độ lan truyền, gây hậu quả nghiêm trọng đến gia đình, xã hội.