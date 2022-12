Bầu to vượt mặt, thót tim nhìn em gái Trấn Thành tập nâng tạ

Mới đây trên trang cá nhân, em gái Trấn Thành tên Huỳnh Mi đã cập nhật clip mới. Khoảnh khắc ghi lại, mẹ bầu 8 tháng nhưng chơi lớn nâng tạ.

Nhìn bà mẹ trẻ nâng tạ lên rồi đặt xuống một cách đều đặn khiến ai nhìn cũng phải phục sát đất.

Mục đích của việc làm này sẽ giúp hot mom về dáng nhanh sau khi sinh con.Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người bày tỏ bất ngờ cho tinh thần "xả thân" vì cái đẹp của Huỳnh Mi.