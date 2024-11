Bầu Đức: Chúng tôi không bao giờ đi lừa tiền cầu thủ

Trả lời phỏng vấn độc quyền sáng 1/11, bầu Đức nói "HAGL có đầy đủ chứng cứ cầu thủ này đã nhận tiền. Chúng tôi không bao giờ đi lừa tiền cầu thủ" Martin Dzilah gia nhập CLB Hoàng Anh GIa Lai (HAGL) từ mùa giải 2023-2024 song chỉ có 3 lần ra sân vì dính chấn thương đứt dây chằng gối, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng "phố núi" cải thiện khả năng tấn công song tiền đạo 26 tuổi người Ghana sớm bị thanh lý hợp đồng. HAGL phải đền bù chi phí vì chấm dứt hợp đồng sớm với Dzilah. Theo thông tin từ đội chủ sân Pleiku thì hai bên đã ký thỏa thuận đền bù 20.000 USD và Dzilah đã ký xác nhận vào biên bản đã nhận đủ số tiền hồi tháng 2-2024. Cầu thủ Martin Dzilah (phải) Sau đó, Martin Dzilah đâm đơn lên FIFA kiện CLB HAGL chưa thanh toán số tiền 20.000 USD. Ngày 28.6, FIFA yêu cầu các bên liên quan cung cấp tài liệu chứng minh thông qua cổng thông tin pháp lý trên website của tổ chức này trước ngày 18-7 để giải quyết tranh chấp. Ngày 30.8, FIFA đã xử HAGL thua kiện, yêu cầu HAGL phải thanh toán khoản tiền 29.000 USD (khoảng 715 triệu đồng) kèm lãi suất cho Martin Dzilah trong thời hạn 45 ngày, kèm tối hậu thư nếu không thực hiện sẽ bị cấm chuyển nhượng. Ngày 24-10, FIFA đã gửi văn bản gửi tới CLB HAGL và chuyển tiếp đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc cấm đăng ký cầu thủ mới với đội chủ sân Pleiku do không thực hiện nghĩa vụ tài chính với cầu thủ Martin Dzilah. Lãnh đạo CLB HAGL cho biết không có chuyện nợ tiền 20.000 USD với tiền đạo Martin Dzilah, như thông tin cầu thủ này gửi đơn kiện lên FIFA. CLB HAGL khẳng định đã thanh toán đầy đủ tiền cho Martin Dzilah sau khi hai bên hết hạn hợp đồng. Martin Dzilah đâm đơn lên FIFA kiện CLB HAGL chưa thanh toán số tiền 20.000 USD Ngày 1-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) về câu chuyện "nợ tiền" này, ông Đức khẳng định: "HAGL có đầy đủ chứng cứ là cầu thủ này đã nhận tiền. HAGL không bao giờ đi lừa tiền cầu thủ. Công an vẫn đang điều tra, thông tin nói đã trả hồ sơ là không chính xác". Bầu Đức nói thêm: "Cầu thủ này hành xử như vậy là không đúng, đã lấy tiền rồi mà lại nói chưa nhận tiền. HAGL đã có bằng chứng trả tiền, nhận tiền là chụp hình, văn bản "giấy nhận tiền" có đầy đủ chữ ký các bên liên quan. CLB HAGL đâu nghèo đến mức không có 29.000 USD để trả cho cầu thủ này. Cầu thủ là người đi làm thuê và HAGL không bao giờ lại đi lừa cầu thủ, lừa người làm thuê. Việc điều tra này công an vẫn đang làm, nên tôi không có ý kiến gì. Quan điểm của tôi trong chuyện này là mong các cơ quan pháp luật làm tới nơi sự việc này, vì HAGL có đầy đủ các bằng chứng chứ không chỉ là lời nói".