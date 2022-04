Bầu cử tổng thống Pháp: Thành tích kinh tế có thể 'giữ chân' Tổng thống Macron ở lại Điện Elysée?

Giá xăng dầu, khí đốt tăng cao, bởi Nga là nguồn cung cấp chính cho toàn khối châu Âu, lương thực thực phẩm càng lúc càng đắt đỏ bởi thế giới bị mất đi hai nguồn cung cấp lớn là Nga và Ukraine. Lạm phát càng là mối lo của từng nhà và là cơ hội tốt để các đối thủ chính trị của ông Emmanuel Macron khai thác trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống 2022.

Tuy nhiên, 3 tuần trước bầu cử vòng một, báo cáo của OFCE cho thấy, từ năm 2017 tới nay, sức mua của dân Pháp đã tăng lên. Báo kinh tế Les Echos cho biết: “Thống kê gần đây nhất của OFCE cho thấy, với 10% thành phần có thu nhập thấp nhất ở Pháp, dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, sức mua của họ đã tăng lên hơn 600 Euro và riêng trong năm 2021 sức mua của thành phần này không hề bị sụt giảm”.

Trong khi lạm phát ở Mỹ tăng lên thêm 7,5% trong một năm, của châu Âu là hơn 5%, Pháp may mắn hơn khi trong 12 tháng qua, đời sống dù có khó khăn hơn, nhưng tỷ lệ lạm phát là 4,4%.

The New York Times đánh giá cao chính sách kinh tế của Tổng thống Pháp và cho rằng, trong việc khắc phục hậu quả kinh tế do đại dịch Covid-19 gây nên, những nỗ lực của Paris “hiệu quả nhất”.

Nhiều vấn đề còn tồn tại