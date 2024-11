Bầu cử tổng thống Mỹ đẩy giá trị đồng USD tăng cao nhất từ năm 2020

Bầu cử tổng thống Mỹ 2024: Đồng USD ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3-2020, sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 chính thức diễn ra và có kết quả ban đầu tại một số bang. Hiện chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã tăng 1,45%, đạt mức 104,88. Chỉ số này có thời điểm tăng vượt mốc 105, chạm mốc 105,18. Theo đó, ông Donald Trump đang giành 248 phiếu đại cử tri. Bà Kamala Harris nhận được 205 phiếu. Hai bang chiến trường đầu tiên là Bắc Carolina và Georgia đã nghiêng về phía cựu Tổng thống Mỹ. Đây là một trong 7 bang chiến trường đóng vai trò quyết định tới kết quả chung cuộc chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Biểu đồ biến động chỉ số DXY. Ảnh: investing.com Bloomberg đánh giá, kết quả ban đầu của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho thấy ông Donald Trump giành ưu thế tại một số bang quan trọng, đồng thời kích hoạt sự gia tăng đột ngột đối với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ do dự đoán rằng các chính sách của ông Trump sẽ giúp duy trì lãi suất Mỹ ở mức cao. Việc lợi suất trái phiếu tăng hứa hẹn sẽ thu hút dòng tiền vào Mỹ khi các nhà đầu tư tìm kiếm mức lợi nhuận cao hơn. Đồng bạc xanh đã tăng mạnh so với tất cả các đồng tiền chính khác trong phiên giao dịch tại châu Á. Cuộc đua sát sao đã làm gia tăng biến động trên thị trường, khi các quỹ đầu cơ và các nhà giao dịch khác đã đổ vào các giao dịch “theo Trump”. Tuy nhiên, các bang chiến trường quan trọng như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania vẫn đang cạnh tranh gắt gao và chưa được xác định kết quả. Điều này để ngỏ khả năng xảy ra một sự đảo chiều mạnh trên thị trường tiền tệ, như đã từng thấy trong các chu kỳ trước đây. Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống năm 2024. Ảnh: AP Tính đến ngày 29-10, các quỹ đầu cơ và giới giao dịch đầu cơ đã đặt cược cho một đợt tăng giá tiếp theo của đồng USD, cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn trước kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Dẫu vậy, với việc kiểm phiếu vẫn đang được tiến hành trong giai đoạn đầu trên toàn quốc; vì vậy, có thể mất nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày trước khi có kết quả cuối cùng. Các chính sách thuế quan và nhập cư của cựu Tổng thống Mỹ được các nhà phân tích dự đoán là đã và đang thúc đẩy đồng USD tăng giá. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ Trump đề xuất mức thuế chung 10-20% với tất cả sản phẩm nhập khẩu. Với các sản phẩm từ Trung Quốc, ông muốn áp mức thuế 60-100%. Ông cũng tuyên bố sẽ áp mức thuế 200% với ô tô nhập khẩu từ Mexico. Trong khi bà Harris vẫn muốn duy trì chính sách thuế quan nhập khẩu theo từng nhóm ngành hiện nay từ mức 10-25%. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang tác động trực tiếp đến đồng USD. Ảnh minh họa. Nguồn: The Hindu Ông James Kniveton, một nhà giao dịch ngoại hối doanh nghiệp cấp cao tại công ty Convera cho biết: “Đồng USD đã lấy lại khoản lỗ trong thời gian gần đây khi ông Donald Trump giành được một số chiến thắng ban đầu”. Ngược lại, đồng AUD giảm 1,4%, xuống mức 0,65445 USD, trong khi đồng EUR giảm 1,54%, xuống mức 1,0760 USD. Đồng USD tăng 1,64%, đạt mức 154,035 yên. Đồng bạc xanh tăng 2,9%, đạt mức 20,6767 peso Mexico. Đồng tiền này cũng tăng 0,93%, đạt mức 7,1644 nhân dân tệ. Mexico và Trung Quốc nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan của ông Trump. Trong lúc đó, đồng bitcoin tăng tới 8,54%, đạt mức kỷ lục 75.060 USD. Hiện nay, ông Trump được cho là người ủng hộ tiền điện tử tích cực hơn bà Harris. Các đề xuất của ông Trump cũng có xu hướng đẩy đồng USD tăng lên, trong khi có khả năng hạn chế mức độ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất. “Với việc các kết quả ban đầu được công bố, không có gì đáng ngạc nhiên khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh lên, bitcoin cũng tăng”, Reuters dẫn lời ông Brian Jacobsen, nhà kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management. MINH ANH