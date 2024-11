Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Bà Harris chỉ còn kém ông Trump 23 phiếu

Kết quả mới nhất bà Harris rút ngắn khoảng cách và chỉ còn kém ông Trump 23 phiếu Cập nhật: 11h15: Bà Harris còn kém ông Trump 23 phiếu Tính đến thời điểm hiện tại, theo Fox News, ông Trump đã giành được 216 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng tại các bang như Texas (40 phiếu) và Ohio (17 phiếu), còn bà Harris có được 193 phiếu sau khi chiến thắng tại bang California (54 phiếu) có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ. Những bang có truyền thống nghiêng về đảng Cộng hòa như Indiana, West Virginia, và Florida cũng đã bỏ phiếu ủng hộ Trump, củng cố thêm vị thế dẫn đầu của ông. Theo Foxnews, ông Trump thắng ở bang Utah, có thêm 6 phiếu đại cử tri. Cựu Tổng thống cũng đánh bại bà Harris ở bang Montana và có thêm 4 phiếu đại cử tri, qua đó nâng tổng số phiếu đại cử tri giành được lên 210 Trong khi đó, bà Harris giành chiến thằng ở hai bang Colorado và New Hampshire, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 112. *Theo cập nhật mới của New York Times, số phiếu đại cử tri của ông Trump là 198, trong khi số phiếu của bà Harris lên 112. Để giành chiến thắng, mỗi ứng viên cần đạt tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Theo CNN, tính đến 10h20 (giờ Việt Nam), ông Trump giành 43 triệu phiếu phổ thông (52,5%) và Harris giành 37,7 triệu phiếu phổ thông (46%). Báo New York Times dự đoán ông Trump có đến 80% khả năng giành thắng lợi với số phiếu đại cử tri có thể giành được là 296 phiếu. Cập nhật mới nhất lúc 08h00 sáng nay, ứng viên Donald Trump đã giành được chiến thắng ở loạt bang miền trung và miền nam, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 95, còn bà Harris thu về 35 phiếu. Trước đó, ngay sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa, công tác kiểm đếm đã diễn ra ngay trong đêm. Ông Trump đã thắng Indiana, Kentucky và Tây Virginia, giành 23 phiếu đại cử tri đầu tiên, còn bà Harris giành 3 phiếu ở Vermont. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào bảy bang chiến trường: Georgia, Bắc Carolina, Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Các cuộc thăm dò ý kiến trước ngày bầu cử cho thấy hai đối thủ ngang tài ngang sức ở cả bảy tiểu bang. Với 75% số phiếu đã được kiểm ở Geogria, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 55,7% - 43,8%. Phó tổng thống Harris thắng ở Maryland và nhận về 10 phiếu đại cử tri. Với chiến thắng ở Massachusetts, bà nhận thêm 11 phiếu. Tại Connecticut và Rhode Island, bà nhận thêm lần lượt 7 và 4 phiếu đại cử tri. Ông Trump đã đăng tải một video trên nền tảng TikTok, nói rằng các đảng viên Cộng hòa “đang làm rất tốt”. “Hãy bỏ phiếu để đảm bảo chúng ta sẽ vượt qua. Chúng ta sẽ có một chiến thắng lớn tối nay” - ông Trump nói. CNN dự đoán ông Trump thắng ở bang North Carolina, có thêm 9 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri là 99. Trong khi đó, bà Harris chỉ mới có 27 phiếu đại cử tri Trước đó, Ông Trump thắng ở bang nhà Florida và giành thêm 30 phiếu đại cử tri. Ông cũng thắng ở các bang Tennessee, Oklahoma, Nam Carolina và Missouri, giành thêm lần lượt 11, 7, 9, và 10 phiếu đại cử tri. Các quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris cho rằng có thể mất nhiều ngày để tuyên bố người chiến thắng trong cuộc đua giành chức tổng thống, nhưng họ đang chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài trong nhiều tuần, bất kể kết quả ra sao. Với một cuộc đua sát sao dự kiến ​​sẽ làm tăng khả năng xảy ra các thách thức pháp lý, đội ngũ bà Harris đã nói với các nhà tài trợ rằng hãy chuẩn bị cho "bốn đến sáu tuần mà mọi người sẽ kiện tụng lẫn nhau". Theo dự đoán của CNN, ông Trump có khả năng giành chiến thắng ở các bang Florida, Tennessee, Alabama, Missouri, Oklahoma, nâng số phiếu đại cử tri lên 90. Trong khi đó, bà Harris giành chiến thắng ở các bang Maryland, Massachusetts, quận Columbia, nâng số phiếu đại cử tri lên 27. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Tổng thống Biden sẽ không tham dự bữa tiệc theo dõi bầu cử của Phó Tổng thống Kamala Harris.