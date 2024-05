Bầu cử Mỹ 2024: Tỷ lệ đảo chiều

Khảo sát của Báo The New York Times, Đại học Siena, Báo Philadelphia Inquirer và Financial Times công bố ngày 14-5 cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden tại 5/6 bang chiến trường, gồm: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania với cách biệt từ 3%-12%. Ông Joe Biden chỉ dẫn trước tại bang Wisconsin với cách biệt 2%.

Hai ứng viên Joe Biden và Donald Trump bám sát nhau về tỷ lệ ủng hộ. Ảnh: CNN Chú trọng kinh tế Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 28-4 đến ngày 9-5 đối với 4.097 cử tri đã đăng ký. Trong khảo sát đối với những cử tri có khả năng sẽ đăng ký, kết quả cũng tương tự nhưng cách biệt chỉ là 1-2 điểm phần trăm nghiêng về phía ứng viên đảng Cộng hòa tại các bang Arizona, Georgia, Nevada và Pennsylvania. Tờ Financial Times cho biết sự ủng hộ của cử tri Mỹ cho chính sách kinh tế của Tổng thống Joe Biden đang giảm sút. Theo tờ báo, một cuộc thăm dò mới cho thấy triển vọng tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden đang gặp khó khăn do lo ngại về lạm phát, khi 80% cử tri cho rằng giá cả cao là một trong những thách thức tài chính lớn nhất đối với họ. Cuộc khảo sát cho thấy 58% cử tri không tán thành cách Tổng thống Joe Biden điều hành nền kinh tế, tăng so với mức 55% của tháng trước, và chỉ có 40% tán thành. 28% cử tri cho rằng Tổng thống Joe Biden đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, giảm 4 điểm phần trăm so với tháng trước. Theo kết quả khảo sát, cử tri vẫn đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden về giá tiêu dùng cao như xăng và thực phẩm, mà không ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và thị trường việc làm. Ngoài lo lắng về lạm phát, cuộc thăm dò còn cho thấy 49% cử tri lo ngại về mức thu nhập, tăng từ mức 45%, và 32% lo lắng về chi phí nhà ở, so với 27% vào tháng 4. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác đối với Nhà Trắng là cuộc khảo sát hàng tháng của Financial Times liên tục cho thấy cử tri tin tưởng cựu Tổng thống Donald Trump hơn Tổng thống Joe Biden trong việc xử lý nền kinh tế. Theo đó, 43% cử tri ủng hộ ông Donald Trump - tăng so với tỷ lệ 41% vào tháng trước - lớn hơn mức 35% ủng hộ ông Joe Biden; 16% cử tri không tin tưởng ai. Cuộc khảo sát cũng cho thấy ông Donald Trump được nhiều người coi là đại diện cho lợi ích của Phố Wall và các tập đoàn lớn, trong khi ông Joe Biden được các liên đoàn lao động ưu ái hơn. Vẫn còn biến số Về lĩnh vực xã hội, giáo sư Diana O’Brien thuộc Khoa Khoa học chính trị, Trường Đại học Washington (bang Missouri), nhận định rằng vai trò của phụ nữ trong chính trị ở Mỹ ngày càng được quan tâm, nhất là khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đang đến gần. Theo giáo sư O’Brien, nữ giới thường bị đánh giá thấp trong chính trường Mỹ, khiến nước này chỉ được xếp hạng ở vị trí trung bình toàn cầu trong lĩnh vực này. Tại Hạ viện Mỹ, chỉ có 15% số ghế thuộc đảng Cộng hòa và 40% số ghế thuộc đảng Dân chủ do nữ giới nắm giữ. Tại Thượng viện, 18% số nghị sĩ Cộng hòa và 31% nghị sĩ Dân chủ là phụ nữ. Đối với cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, giáo sư O’Brien nhận định cựu Tổng thống Donald Trump dường như gặp khó khăn khi không giành được sự ủng hộ từ các cử tri nữ, dẫn chứng với tỷ lệ phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020. Cụ thể, có nhiều phụ nữ da màu, phụ nữ trẻ, độc thân và có trình độ đại học bỏ phiếu cho ông Joe Biden hơn. Về phần mình, ông Donald Trump sẽ giành được sự ủng hộ từ các cử tri nam da trắng, bao gồm cả những người có hoặc không có trình độ đại học. VIỆT ANH tổng hợp