Bắt vụ vận chuyển lượng lớn heroin, ma tuý tổng hợp và thuốc phiện

Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an; Cục Hải quan Hà Nam Ninh và Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Nam Định vừa bắt hai đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy trên địa bàn tỉnh.