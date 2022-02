Bắt 'tú bà' môi giới mại dâm 6 triệu đồng một đêm

Ngày 20/2, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1988, trú tại TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) về tội “Môi giới mại dâm” .



Trước đó, khoảng 23h ngày 24/1, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sơn Tây kiểm tra hành chính nhà nghỉ ở thôn Thiên Mã, xã Cổ Đông và phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại phòng 304, 305.



Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ đối tượng môi giới mại dâm là Nguyễn Thị Hiền.



Làm việc với cơ quan công an, Hiền khai nhận thoả thuận với khách qua đêm là 6 triệu đồng, tiền công môi giới 2 triệu đồng.



Ngoài ra, Hiền sẽ “cắt phế” 1 triệu đồng trong số tiền mà khách trả cho các cô gái bán dâm. Theo hồ sơ, Hiền có 1 tiền án về tội “Môi giới mại dâm”.