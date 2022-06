Bắt Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường sai phạm về đất đai ở Đồng Nai

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Một năm trước, vào tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ UBND xã Bình Sơn, huyện Long Thành để điều tra về hành vi trên. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh bắt thêm ông Nghĩa và 3 bị can vừa nêu.