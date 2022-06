Bắt Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Yên Bái liên quan vụ Việt Á

Qua xác minh, điều tra, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can đối với bà Đoàn Thị Hồng Hạnh (SN 1975) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.