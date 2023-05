Bắt trùm ma túy nhiễm HIV giai đoạn cuối luôn thủ súng trong người

Ngày 12/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn có vũ khí do Nguyễn Văn Bảy (SN 1984) và Nguyễn Hữu Hoa (SN 1978), cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, cầm đầu.

Bảy và Hoa có tổng số 8 tiền án, cả hai mới mãn hạn tù vào năm 2021. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Bảy bị AIDS (nhiễm HIV giai đoạn cuối) nên sống bất cần đời, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Nguyễn Văn Bảy và Nguyễn Hữu Hoa.

Khoảng 7h50 ngày 10/2, trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình (Km số 7, thuộc thôn 5, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Tây Hồ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và một số Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) dừng xe taxi có biểu hiện nghi vấn để kiểm tra.