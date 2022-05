Bắt trùm đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại Khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Bị can Tuấn Anh là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh thông qua mạng internet vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập hơn 10 đối tượng khác trong đường dây do Tuấn Anh điều hành.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương xác định, Tuấn Anh mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet, đặt tên là Vitsa. Sau đó, lôi kéo nhiều đối tượng làm cấp dưới để tổ chức cho con bạc tham gia cá cược.