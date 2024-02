Bắt Tổng giám đốc trốn truy nã trên xe khách

Ngày 21/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bàn giao Nguyễn Đức Tuân (50 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng cùng ngày, tại Km1028+200 Quốc lộ 1A, thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh Bình Định bắt giữ Nguyễn Đức Tuân (Tổng giám đốc Công ty đầu tư Bất động sản Thăng Long Land) khi đối tượng đang đi trên xe khách của nhà xe H.H.G. từ tỉnh Nghệ An vào miền Nam.