Bắt Tổng giám đốc Công ty Phước Thái liên quan đến sai phạm đất đai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trương Quốc Tuấn và thu giữ một số tài liệu. Việc Tuấn bị bắt do liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái ở TP Biên Hòa. Cùng thời điểm này, tổ công tác khác của Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Hữu Thành, là người bị thu hồi đất tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái.

Công an công bố lệnh bắt giữ Tuấn để phục vụ điều tra.