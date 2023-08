Bất thường khu đất bên trong có nhiều người làm chuyện mờ ám dưới hầm sâu

Ngày 13-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao vụ việc khai thác vàng trái phép mà đơn vị này đã điều tra, triệt phá cho Công an huyện Cẩm Thuỷ tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.



Khu đất của gia đình ông N.M.H. được quây tôn kín bưng để khai thác vàng trái phép

Biến vườn cây lâu năm thành... bãi vàng

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được phản ánh của người dân thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy về việc nguồn nước ngầm của bà con cạn kiệt bất thường, nhiều giếng nước trơ đáy, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Người dân địa phương nghi ngờ tại khu đất của hộ ông N.M.H. (là người địa phương) có hoạt động khai thác vàng trái phép trở lại.

Vào cuộc xác minh, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4-8, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy ập vào khu đất trên phát hiện, bắt quả tang 14 người đang khai thác vàng trái phép tại đồi Luồng, thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm.

Tại thời điểm cảnh sát ập vào bắt quả tang, nhiều người đang có hoạt động đào đất dưới một giếng sâu tới 30 m vận chuyển lên mặt đất. Những người khai thác vàng tại đây hầu hết đến từ tỉnh Lai Châu, Yên Bái. Để dễ bề hoạt động, "vàng tặc" đã dựng nhiều lán trại bằng khung sắt, lợp mái tôn; đào nhiều đường hầm sâu vào lòng đất; lắp đặt nhiều đường ống dẫn nước, trạm biến áp điện, đặt máy phát điện công suất lớn tại khu vực đồi luồng…