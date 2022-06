Bắt thiếu niên 16 tuổi lên vùng biên giới Việt - Lào vận chuyển ma túy

Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang hoàn tất các thủ thục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/6, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống mạ tụý và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống mạ tụý và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng Biên phòng các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Nghệ An, bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép các chất mạ tụý.