Bắt thêm trưởng khoa trong vụ bay lắc ở Bệnh viện Tâm thần trung ương I

Ngày 15/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Lưu - Trưởng khoa phục hồi chức năng & y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần trung ương I.



Bị can Nguyễn Thị Lưu bị điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án bệnh nhân tâm thần cầm đầu đường dây mua bán ma túy, mở phòng bay lắc ngay trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I với hơn 6kg ma tuý bị thu giữ, gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2021.

Bệnh viện Tâm thần trung ương I Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền là nơi điều trị cho Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị can cầm đầu đường dây buôn bán ma túy tại bệnh viện.



Trước đó, tháng 1/2021, PC04 đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu.



Cơ quan công an lần lượt bắt giữ: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, trú tại xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Công Thường (SN 1986, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội); Lê Hoàng Hải (SN 1995, quận Ba Đình, Hà Nội).



Các đối tượng bị bắt về các hành vi "Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Vật chứng thu giữ là hơn 6 kg ma tuý tổng hợp. Nguyễn Xuân Quý và số ma túy cơ quan công an bắt giữ được trong vụ án Mở rộng vụ án, Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, trú tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín). Vũ là Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I). Qua test nhanh, Vũ dương tính với ma túy.



Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Quý thiết lập được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ trong bệnh viện, được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt theo nhu cầu của Quý.



Nhờ sự dung túng, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng điều trị. Biến nơi đây thành nơi “thác loạn” cho đồng bọn và cả cán bộ bệnh viện.