Bắt thêm người giúp ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can với bà Trịnh Thị Thuý Nga.

Bà Trịnh Thị Thuý Nga - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS bị điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”.