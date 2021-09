Bắt thêm nghi phạm trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ ở miền Tây

Hai nghi phạm Tuấn Thanh và Hạnh bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố 17 nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc này. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Công an tỉnh An Giang khởi tố 24 nghi phạm, trong đó tạm giam 11 và cho tại ngoại 13 người.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động nhiều năm trên địa tỉnh An Giang. Số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng - được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án bị triệt phá ở miền Tây.