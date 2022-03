Bắt thêm nghi can trong vụ chi 20 tỷ đồng chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Sau đó, do không thể thực hiện được âm mưu nêu trên nên Quý, Tâm, Trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh số tiền 7,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại 2,6 tỷ đồng bọn chúng nói đã chi phí cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển, nhưng thực chất số tiền này đã được chia chác để tiêu xài cá nhân.

Vũ Văn Quý bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Rửa tiền"; Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1967) bị truy tố, xét xử cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quý, Hoàng Thị Tâm và Ngô Văn Trọng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH TIẾN - NGHIÊM TÚC