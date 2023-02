Bắt thêm đồng phạm vụ giết người, hiếp dâm tại cây xăng bỏ hoang

Ngày 22/2, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Lê Văn Nhầy (56 tuổi, ở TP Hồng Ngự). Nhầy là nghi phạm liên quan đến vụ giết người, xâm hại tình dục xảy ra tại cây xăng bỏ hoang ở khóm An Lợi, phường An Bình A.

Nhầy bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp.



Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lâm Văn Mai (42 tuổi, cùng ở TP Hồng Ngự). Theo điều tra ban đầu, ngày 11/2, Nhầy và Mai nhậu chung với nhau. Mai mới được tha tù và có quen với người phụ nữ tên Trang (khoảng 50 tuổi, sống lang thang) và đang ở tại cây xăng nói trên.