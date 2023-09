Bắt thêm 2 cán bộ huyện liên quan vụ 500 căn biệt thự trái phép ở Đồng Nai

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhật Huy (SN 1977, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và Lương Quang Huy (SN 1979, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, nay là Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai tống đạt quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 26/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 2 bị can nêu trên.