Bắt thêm 1 nghi phạm vụ dân quân tự vệ bị giết, cướp tài sản trên phố đi bộ

Hải chạy đến móc túi lấy 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại của anh Mỹ. Sau đó, Hải tiếp tục dùng khúc cây đánh nhiều cái vào mặt và người nạn nhân.

Khi thấy anh Mỹ đã tử vong, Hải đi đến chỗ xe máy của nạn nhân lục lấy tài sản. Lúc này, Dở đứng gần đó xem và đến gần chỗ anh Mỹ nằm rồi lấy ví của nạn nhân bên trong có 1,5 triệu đồng. Sau đó, Dở rời khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ án

Quá trình điều tra công an đã khởi tố, bắt giam bị can Hải. Đồng thời công an đã làm rõ hành vi bị can Dở chiếm đoạt số tiền 1,5 triệu đồng của anh Mỹ để tiêu xài cá nhân.