Bắt thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi mới 15 tuổi

Công an TP Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thanh niên quan hệ tình dục với hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi. Bị can V.N.T. nghe đọc quyết định khởi tố - Ảnh: Công an Quảng Ngãi Sáng 1-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi đã bắt tạm giam bị can V.N.T. (26 tuổi, trú tổ 4, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". T. được xác định đã quan hệ tình dục với hai chị em sinh đôi nhiều lần. Yêu đương, quan hệ tình dục cả chị lẫn em Bước đầu điều tra, Công an TP Quảng Ngãi xác định N.N.B.Tr. và N.N.B.Tri. (cùng 15 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) là chị em sinh đôi. Khi sử dụng mạng xã hội Facebook, Tri. nhắn tin qua lại với bị can V.N.T. để nói chuyện. Từ đây, cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong thời gian Tri. và V.N.T. phát sinh tình cảm, chị sinh đôi của Tri. là N.N.B.Tr. biết được sự việc, Tr. dùng tài khoản Facebook của mình nhắn tin với V.N.T. sau một thời gian nhắn tin, Tr. cũng nảy sinh tình cảm V.N.T.. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Tr., từ tháng 6 đến tháng 7-2024, V.N.T. nhiều lần quan hệ tình dục với Tr.. Việc yêu đương của Tr. bị cha mẹ Tr. phát hiện và ngăn cản, không cho tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương với V.N.T.. Sau khi bị phát hiện ngăn cấm, bị can V.N.T. chuyển "mục tiêu" sang em ruột của Tr. là Tri., V.N.T. cũng nhiều lần quan hệ tình dục với Tri.. Ông N.T. (37 tuổi, cha của Tr. và Tri.) có đơn tố cáo V.N.T. nhiều lần quan hệ tình dục với hai con gái của mình gửi Công an TP Quảng Ngãi. Khuyến cáo cha mẹ quan tâm con khi truy cập internet Tiếp nhận đơn trình báo vụ việc, công an xác định đây là vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ của trẻ em, Công an TP Quảng Ngãi đã điều tra, xác minh và lấy lời khai V.N.T.. Quá trình làm việc với công an, V.N.T. luôn quanh co, chối cãi, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, với các bằng chứng không thể chối cãi mà các điều tra viên thu thập được cuối cùng V.N.T. đã nhận tội. Đây là vụ án đau lòng, ngoài bắt giữ người phạm tội, lực lượng công an khuyến cáo internet là môi trường có nhiều lợi ích cho trẻ để tiếp cận kiến thức học tập, kết nối, chia sẻ… nhưng không gian mạng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Sự việc hai chị em sinh đôi chưa đủ 16 tuổi bị V.N.T. nhiều lần quan hệ tình dục cho thấy sự thiếu hiểu biết của trẻ đã bị lợi dụng và xâm hại. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh do cơ quan chức năng thực hiện, các bậc cha mẹ khi cho trẻ em truy cập internet (để học tập, giải trí…) cần có sự quan tâm, giám sát phù hợp để tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.