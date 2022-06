Bắt thanh niên liều lĩnh thuê xe tải trộm tài sản của nhà hàng

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương điều tra và xác định đối tượng có nhiều nghi vấn là Huỳnh Tuấn Hoàng.

Tiếp tục xác minh, ngày 21/6, lực lượng công an khẳng định Hoàng là thủ phạm nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận mình là người thực hiện vụ trộm tại nhà hàng Biển Đông. Hoàng khai, do cần tiền trả nợ và mê chơi game nên làm liều trộm cắp.

Qua quan sát, biết nhà hàng Biển Đông không có người trông coi, từ ngày 2 đến ngày 6/6, Hoàng nhiều lần thuê xe tải đến đây trộm tài sản và tất cả đều thực hiện ban ngày.

Toàn bộ tài sản trộm được, Hoàng mang đến bán cho một số cơ sở mua bán đồ cũ trên địa bàn TP Đà Nẵng.