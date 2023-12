Bắt tên cướp ép nữ nạn nhân cởi đồ, chụp ảnh khỏa thân

Táo tợn hơn, tên cướp yêu cầu nạn nhân cởi quần áo để chụp ảnh rồi sàm sỡ, định thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Thời điểm xảy ra vụ việc giữa đêm khuya, không có ai hỗ trợ, nhưng chị V. đã dũng cảm chống lại. Lợi dụng lúc tên cướp sơ hở, chị giật được con dao, làm hắn bị thương ở bàn trái khiến hắn bỏ chạy. Trong lúc giằng co, chị V. cũng bị thương ở chân và có một số vết trầy xước trên người.

Mô tả của chị V. và trích xuất camera cho thấy, kẻ gây án có cùng đặc điểm với thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản của chị N. ngày hôm trước tại quận Thanh Khê. Đó là một thanh niên cao khoảng 1m7, nói giọng Quảng Nam - Đà Nẵng, đi xe máy biển số 92...

Nhận thấy đây là sự việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự, gây bất an trong nhân dân, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn tập trung truy xét, đồng thời cảnh báo về phương thức, thủ đoạn, đặc điểm nhận dạng của tên cướp để người dân phòng ngừa, tố giác tội phạm.