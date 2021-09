Bắt tên cướp định xâm hại chủ nhà trong đêm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Lộc Ninh phối hợp với Công an xã Lộc Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay trong đêm, các trinh sát tỏa đi nhiều hướng để truy xét nóng, các biện pháp nghiệp vụ được sử dụng. Sau gần 10 giờ truy xét, lực lượng công an bắt được nghi can Nguyễn Xuân Hòa (SN 1996, ngụ xã Lộc Thuận) khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Quang (H.Lộc Ninh).

Tại cơ quan công an, Hòa khai đã theo dõi, biết được chồng chị T. thường xuyên đi làm vắng, chỉ có chị này và đứa con nhỏ ở nhà, nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

Khoảng 23 giờ ngày 27-9-2021, Hòa dùng lưỡi cưa cạy chốt cửa rồi đột nhập nhà chị T. Tại đây, gã thấy 2 ĐTDĐ để ở gần cửa phòng ngủ liền lấy trộm rồi vào khu bếp, thấy chiếc ĐTDĐ Realme C15 nhưng bị khóa màn hình, phải nhận diện khuôn mặt mới mở được. Đối tượng quay lại phòng ngủ, đưa điện thoại ra trước mặt chị T. để mở khóa thì chị thức dậy và tri hô. Gã liền trèo lên giường, dùng tay bịt miệng chị, khống chế không cho chị T. kêu la, sau đó lấy thêm ĐTDĐ Samsung J3 và 500 ngàn đồng mới bỏ đi.