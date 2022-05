Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

Trước đó, ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Lê Khả Châu để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".​

Lê Khả Châu giữ vai trò đồng phạm, giúp sức để các đối tượng thực hiện hành vi khai thác quặng trái phép tại huyện Bắc Quang.

Ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bắc Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.