Bắt tạm giam Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh

Trong 34 bị can, có 3 người bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Đào Thị Nga (47 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (42 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3), Ngô Huỳnh Lũy (55 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5);

Bị can Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty MEGA E&T VN), Trần Nhất Thanh (nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng) và 29 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ. Riêng Trịnh Tiến Dũng có vai trò lớn trong vụ án đã bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế Interpol.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng được xác định là chủ mưu khi chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng CMND giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài (tại Mỹ, Campuchia, Singapore, Malaysia...).