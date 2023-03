Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam ông Đinh Văn Khoa (SN 1964, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.