Bắt tạm giam nguyên Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Gia Luật (SN 1956, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Gia Luật. (Ảnh: Công an Hà Nam).