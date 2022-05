Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà

Video: Khám xét nhà nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh



Tối 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà.

Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.