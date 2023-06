Bắt tạm giam người đàn ông cùng lúc lừa tình, tiền 9 phụ nữ

Chiều 1/6, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh San (44 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định này đều đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.