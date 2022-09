Bắt tạm giam kẻ lên Facebook đăng tải, chia sẻ bài viết chống phá Nhà nước

Ngày 22/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng ngãi cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Võ Thanh Thời (33 tuổi, trú thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".