Bắt tạm giam Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm Tây Ninh

Ngày 8/9, trả lời VTC News, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra từ năm 2020 - 2022 tại Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh, Công ty TNHH ô tô Tây Ninh, Công ty TNHH cải tạo xe cơ giới Tây Ninh.

Công ty CP đăng kiểm Tây Ninh.