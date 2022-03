Bắt tạm giam đối tượng bị cắt "của quý" do cưỡng dâm con riêng của vợ

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1993, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự.



Bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hoan