Bắt tạm giam cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang

Hồi tháng 4, tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kết luận, ông Hồ Văn Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú), đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.