Bắt tạm giam cựu Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tham ô hơn 6,5 tỷ đồng

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Quốc Khải (55 tuổi), cựu Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Mạc Huỳnh An (35 tuổi), nguyên Kế toán trưởng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau cũng bị bắt để cùng điều tra về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.

Liên quan vụ án có 3 người khác bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản nhưng được tại ngoại, gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (40 tuổi), thủ quỹ; Nguyễn Khánh Linh (34 tuổi), kế toán thanh toán; Nguyễn Văn Nuôi (42 tuổi), cán bộ phòng Hành chính - Tổ chức.