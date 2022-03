Bắt tạm giam anh rể lẻn vào nhà dùng búa tấn công em vợ ở Thái Bình

Trưa 18/3, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khách, SN 1964, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, để điều tra về hành vi “giết người” quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.