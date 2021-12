Bắt tạm giam 5 đối tượng vì giả mạo trong công tác

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin của công an tỉnh Lào Cai, 5 đối tượng trên gồm Nguyễn Thị Mai Linh ( sinh năm 1984), Bùi Văn Tân( sinh năm 1978), Nguyễn Hoàng Đăng ( sinh năm 1979), Phan Mạnh Cường ( sinh năm 1978) và Trần Dương Lâm (sinh năm 1979) với cùng một tội danh giả mạo trong công tác.