Bắt tạm giam 2 bị can liên quan công ty bất động sản bán dự án "ma"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Thuận và Hồng là những người liên quan đến Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An. Cả hai bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, năm 2019, nhiều người có đơn thư gửi đến Dân trí phản ánh về việc dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có hành vi lừa đảo, bán dự án "ma". Việc công ty chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các nhà đầu tư là vi phạm quy định pháp luật. Theo Công an tỉnh Long An, Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An là chủ đầu tư dự án Chỉnh trang Khu Dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam, có diện tích 7ha tại xã Mỹ Hạnh Nam theo chủ trương đầu tư ngày 18/7/2017 của tỉnh Long An. Tuy vậy, công ty chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc công ty chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các nhà đầu tư là vi phạm quy định pháp luật. Công ty cũng xây dựng trái phép hàng rào tạm bao quanh dự án, chắn lối đi một số thửa đất bên trong dự án, san lấp hạ tầng kỹ thuật dự án khi chưa được cấp phép. Quảng cáo Công ty đã hoạt động chuyển nhượng hàng loạt đất nền nhưng không có trụ sở hoạt động, bảng hiệu. Dự án chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy theo quy định. Dự án đã hết thời gian giãn tiến độ đầu tư từ tháng 12/2019... Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam. Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Thị Cẩm Hồng có dấu hiệu hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không rõ nơi ở của cả hai nên ra thông báo truy tìm cuối năm 2021. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, xử lý.