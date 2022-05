Bắt tài xế taxi "nhảy đồ" của 2 nữ du khách Nga trên phố cổ Hà Nội

"Qua trao đổi bằng tiếng Anh và một vài cử chỉ biểu đạt, tôi được biết 2 cô gái bị tài xế taxi lấy mất đồ. Sau đó, tôi đã hỗ trợ 2 người đến trụ sở Công an phường Hàng Bông trình báo. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên phía công an bảo họ về nhờ nhân viên khách sạn viết trình báo để xử lý", nhân chứng nói.

Liên quan đến vụ việc, trưa 5/5, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Hàng Bông xác nhận, lúc 11h cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng lái xe taxi cướp tài sản của 2 nữ du khách nói trên.

"Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an thu giữ 2 chiếc điện thoại mà đối tượng này đã lấy của 2 nữ du khách. Danh tính của đối tượng chưa được công bố. Khi có kết quả sẽ tiếp tục thông tin tới báo chí", vị lãnh đạo này cho biết.