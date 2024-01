Bắt tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khiến 3 người chết ở Quảng Ninh

Ngày 20/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hà Quang Vương (62 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Vương là tài xế ô tô bán tải đã gây tai nạn làm chết 3 người cách đây hơn một tuần tại địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.