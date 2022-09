Bắt tài xế chở kẻ đâm chết nam thanh niên trên phố Hà Nội, ép cô gái lên taxi

Tai đây, hắn túm tóc lôi chị T. xuống xe, dù nạn nhân quỳ xuống van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm chị T. Sau đó nghi can tiếp tục đưa chị T. chạy trốn.

Sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, đến 6h45 ngày 16/9, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Thức khi nghi can đang lẩn trốn tại khu vực cây xăng ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ là con dao bấm.

Đồng thời, cơ quan công an cũng giải cứu thành công chị T. lúc đó đang bị khống chế. Chị T. có một số thương tích, đã được sơ cứu và chuyển về bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Còn anh N.T dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.