Bắt 'tại trận' 10 đối tượng say sưa xóc đĩa sát phạt nhau, thu giữ 150 triệu đồng trên chiếu bạc

Tang vật vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/4/2022, sau khi nắm được thông tin có một sòng xóc đĩa tại bon Ja Lú, xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức hoạt động rất tinh vi và quy mô lớn, quy tụ nhiều đối tượng liên tỉnh, Công an huyện Tuy Đức đã triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Công an xã Đắk R’tih ập vào bắt quả tang các đối tượng trên đang say sưa đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.