Bắt sống ‘trùm’ ma túy tại điểm nóng an ninh TP Huế, thu giữ gần 300 viên hồng phiến

Được biết, tuyến đường Trần Huy Liệu (TP Huế) là tuyến đường được xem phức tạp về tội phạm ma túy, đang được các Đội nghiệp vụ của Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Đông Ba tập trung lực lượng để trấn áp và quét xóa, hướng đến xây dựng tuyến đường xanh, sạch, sáng và an toàn về an ninh trật tự.

Từ đầu tháng 5/2022 đến nay, tại tuyến đường Trần Huy Liệu, lực lượng công an đã bắt và khởi tố 4 vụ đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hà Oai