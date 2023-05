Bắt sóng được Gen Z, 'Making My Way' có thực sự giải vây cho Sơn Tùng M-TP?

Making My Way là ca khúc mang âm hưởng Reggae/ Dancehall từng được Sơn Tùng thể hiện thành công qua sản phẩm Hãy Trao Cho Anh (2019). Cùng với làn sóng đổ bộ của văn hóa Mỹ Latinh thời gian gần đây, giai điệu sôi động, uyển chuyển của thể loại Reggae đang chinh phục tai nghe của khán giả toàn cầu.

Sơn Tùng M-TP đã chính thức trở lại với bản audio Making My Way trong sự mong chờ của người hâm mộ. Thông qua ca khúc mới, nam ca sĩ mong muốn khơi gợi nguồn năng lượng tích cực trong mỗi con người khi gặp những chuyện chưa như ý trong cuộc sống.

Your browser does not support the video tag.

Making My Way - Sơn Tùng M-TP.

Thay vì dồn sức đẩy mạnh truyền thông, đặt ra mục tiêu phá vỡ các kỷ lục về lượt xem cho MV mới, ê-kíp ra mắt Making My Way như một bản B-side (ca khúc sắp sau ca khúc chủ đề trong một full album) để "tạo nhiệt" từ từ cho dự án sắp tới, cũng như thăm dò phản ứng của dư luận. Đây là chiến lược phổ biến hiện nay của nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc như NewJeans, IVE, aespa... nhằm duy trì sự quan tâm của công chúng trong thời gian quảng bá.

Đặc biệt, nam ca sĩ chịu "thoát vai" chủ tịch lạnh lùng, kín tiếng thường ngày để giao lưu với khán giả trên TikTok - mạng xã hội của Gen Z. Giọng ca Lạc Trôi gây bất ngờ bằng những bản duet (kết hợp) với các clip sáng tạo của fan hay quay các video ngắn có phần ngộ nghĩnh. Trước thềm comeback, hashtag#MakingMyWay vượt hơn 130 triệu lượt xem trên TikTok, khẳng định sức hút của thương hiệu Sơn Tùng M-TP với khán giả đại chúng.



Sơn Tùng M-TP tập trung quảng bá Making My Way trên nền tảng TikTok.

"Making My Way"có thực sự "giải vây" cho Sơn Tùng M-TP?