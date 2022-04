Bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 220 bình khí cười từ Hà Nội vào Đà Nẵng

Thời gian gần đây, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng liên tục phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển khí cười bằng xe tải đi giao cho các bar, vũ trường trên địa bàn thành phố.

Điển hình như khuya 28/3, trên tuyến đường tránh Túy Loan (đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Hải Vân), tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) do Thiếu tá Hồ Phú Cường chỉ huy mật phục, chốt chặn, bắt giữ xe tải BKS 43C - 179.71 và xe bán tải BKS 43C - 256.23 chở tổng cộng 80 bình khí cười loại lớn.

Trước đó, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) nắm được thông tin D.V.Đ. (26 tuổi, tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) là người chuyên cung cấp khí cười cho những người có nhu cầu và sẽ có cuộc giao dịch trên đường Mai Hắc Đế (phường An Hải Tây) vào ngày 17/3.