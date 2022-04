Bắt quả tang nhóm 'lâm tặc' khai thác gỗ trái phép ở Gia Lai

một giờ trước Chính trị

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.